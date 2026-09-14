Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев пристигна на държавно посещение в Южна Корея

В Сеул предстоят разговори на високо равнище за развитието на казахстанско-корейското сътрудничество

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев пристигна на държавно посещение в Сеул по покана на президента на Република Корея И Дже-мьон, съобщиха от президентската администрация на Казахстан.

На летището държавният глава беше посрещнат от заместник министър-председателя и министър на науката и информационните и комуникационните технологии на Южна Корея Пе Кьон-хун.

В рамките на визитата се очакват преговори на най-високо равнище, по време на които ще бъдат обсъдени перспективите за по-нататъшно развитие и задълбочаване на сътрудничеството между Казахстан и Южна Корея.

Токаев пристигна в Сеул след срещата на БРИКС в Индия

Преди посещението си в Южна Корея Касъм-Жомарт Токаев беше в Индия, където участва в срещата на върха на БРИКС. В Ню Делхи казахстанският президент направи изказване по време на пленарното заседание във формат „БРИКС плюс“.

В речта си той призова ядрените държави към диалог на високо равнище и предложи създаването на партньорство „БРИКС плюс“ в областта на изкуствения интелект.

През септември Токаев се очаква да участва и в първата среща на върха във формат „Република Корея – Централна Азия“, насочена към задълбочаване на отношенията между Сеул и държавите от региона.

автор: Зарина Жакупова

източник: www.inform.kz