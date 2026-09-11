Натрупаният обем на преките инвестиции на Китай в страните от БРИКС е достигнал 82 млрд. щатски долара към края на 2025 г., съобщи Министерството на търговията на Китай.

Преките инвестиции на Китай в страните от БРИКС нарастват устойчиво през последните години. През първите седем месеца на тази година китайските преки инвестиции в държавите от БРИКС са възлизали на около 4 млрд. щатски долара, като основно са били насочени към производството, строителството и енергетиката.

Сътрудничеството на Китай с останалите страни от БРИКС по големи инфраструктурни проекти и програми за подпомагане дава положителни резултати.

MISRSAT-2 – първият египетски спътник за дистанционно наблюдение, сглобен в страната – беше успешно изведен в орбита на 4 декември 2023 г. с китайската ракета-носител „Чанчжън-2C“.

MISRSAT-2 и египетският център за сглобяване, интеграция и изпитване на спътници запълниха съществуващи пропуски в наземната спътникова инфраструктура на Египет, превръщайки страната в първата африканска държава със способности за сглобяване, интеграция и изпитване на спътници.

Програмата помага на Египет да укрепи капацитета си за проучване на земните и природните ресурси, както и за мониторинг и оценка на екологични бедствия.

В рамките на сътрудничеството „Юг–Юг“ Китай е реализирал множество проекти с международни организации, включително Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), в подкрепа на детското здраве, модернизацията на селското стопанство и продоволствената сигурност.

През последните пет години Китай е обучил над 30 000 специалисти от страните от БРИКС, сред които Египет, Иран, Етиопия, Индонезия, Южна Африка и Бразилия, в области като търговия, здравеопазване, селско стопанство, горско стопанство, животновъдство и рибарство, както и информационни технологии. По този начин страната допринася за подготовката на кадри, необходими за модернизацията на държавите от БРИКС.

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Източник: CCTVPlus