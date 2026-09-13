Потреблението на алкохол в Русия спадна до най-ниското си ниво от 1996 г.

Потреблението на алкохол в Русия през август намаля до 7,52 литра

Потреблението на алкохол в Русия през август е спаднало до най-ниското си ниво от 1996 г. насам, показват статистически данни, анализирани от РИА Новости.

От началото на годината жителите на страната са намалили употребата на алкохол с 0,54 литра. Показателят е достигнал 7,52 литра на човек за последните 12 месеца. Подобно ниско ниво е регистрирано за последно през 1996 г., когато потреблението е било около 7,5 литра на човек.

Публично достъпните данни за периода преди 2008 г. обаче се основават на ограничена статистическа база, която отчита единствено официалните продажби на алкохол. Според научни изследвания през 90-те години значителна част от пазара е била в нелегалния сектор, който през отделни години е представлявал около две трети от продажбите.

Жител на Москва е консумирал средно 4,45 литра алкохол през последната година, докато в Санкт Петербург количеството е 5,94 литра на човек.

За същия период потреблението в Новосибирска област достига 7,75 литра на човек, в Татарстан – 9,81 литра, а в Свердловска област – 9,85 литра.

източник: ria.ru