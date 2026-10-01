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Потребителите на генеративна изкуствена интелигентност в Китай надхвърлят 700 милиона души

Жаклин Златанова

Днес Институтът за политика и международно сътрудничество към Китайския център за интернет информация публикува „Доклад за развитие на приложенията на генеративната изкуствена интелигентност 2026“ по време на 7-ата Конференция за основните ресурси на китайския интернет.

В доклада се прави анализ на потребителското ползване, индустриалните приложения и изготвянето на политики в областта на генеративната изкуствена интелигентност въз основа на най-новите данни от проучвания. Докладът показва, че през първата половина на 2026 г. броят на потребителите на генеративна изкуствена интелигентност в Китай е надхвърлил 700 милиона души, а степента на разпространение е над 50%.

Докладът показва, че приложните сценарии на генеративната изкуствена интелигентност се развиват в множество посоки, като потенциалът за интелигентно потребление, представено от умните устройства, се реализира все по-бързо.

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