Посолството на Иран в София публикува кадри от атака срещу американска база в Йордания
Според иранската дипломатическа мисия нападението е било в отговор на американски удари по ирански петролни танкери
Посолството на Иран в София публикува видеокадри, за които твърди, че показват иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания.
Според информацията, разпространена от дипломатическата мисия, на част от записите се вижда масирано изстрелване на ракети от системи за противовъздушна отбрана в опит да бъдат прехванати приближаващите ирански ракети.
От посолството посочват още, че въпреки интензивната работа на противовъздушната отбрана са били регистрирани и попадения по базата.
На други разпространени видеозаписи се виждат хора в Йордания, които наблюдават преминаващи в небето ракети. Според публикацията на иранското посолство част от присъстващите реагират с одобрение.
Техеран определя атаката като ответна
По информация на посолството на Иран в София ракетната атака е била извършена в отговор на американски удари по ирански петролни танкери.
Твърденията за обстоятелствата около атаката, нанесените поражения и съдържанието на разпространените видеозаписи са представени от иранската дипломатическа мисия.