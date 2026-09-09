Посолството на Иран в София публикува кадри от атака срещу американска база в Йордания

Според иранската дипломатическа мисия нападението е било в отговор на американски удари по ирански петролни танкери

Посолството на Иран в София публикува видеокадри, за които твърди, че показват иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания.

Според информацията, разпространена от дипломатическата мисия, на част от записите се вижда масирано изстрелване на ракети от системи за противовъздушна отбрана в опит да бъдат прехванати приближаващите ирански ракети.

От посолството посочват още, че въпреки интензивната работа на противовъздушната отбрана са били регистрирани и попадения по базата.

На други разпространени видеозаписи се виждат хора в Йордания, които наблюдават преминаващи в небето ракети. Според публикацията на иранското посолство част от присъстващите реагират с одобрение.

Техеран определя атаката като ответна

По информация на посолството на Иран в София ракетната атака е била извършена в отговор на американски удари по ирански петролни танкери.

Твърденията за обстоятелствата около атаката, нанесените поражения и съдържанието на разпространените видеозаписи са представени от иранската дипломатическа мисия.