Посолството на Иран: Разрушеният мост Баяд е възстановен само за три месеца

От дипломатическата мисия противопоставиха срока за ремонта на по-ранни твърдения на Доналд Тръмп за възстановяването на разрушената инфраструктура

Посолството на Иран съобщи, че ирански инженери са възстановили само за три месеца моста Баяд в Хаштруд, който според дипломатическата мисия е бил разрушен по време на американска военна атака.

В публикацията си посолството припомня и твърдение, приписано на американския президент Доналд Тръмп, според което възстановяването на разрушените мостове в Иран би отнело 15 години.

„Ирански инженери обаче възстановиха моста Баяд в Хаштруд, разрушен по време на американската военна атака, само за 3 месеца“, посочват от дипломатическата мисия.

От посолството определят бързото възстановяване на съоръжението като пример за „иранската инженерна устойчивост в действие“.

В разпространената информация не се посочват допълнителни технически подробности за извършеното възстановяване или стойността на ремонтните дейности.