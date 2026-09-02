Посолството на Иран: Няма да забравим. Никога

От дипломатическата мисия почетоха паметта на загиналите деца, семейства и невинни хора

Посолството на Иран излезе с кратко послание в памет на деца, семейства и цивилни, загубили живота си.

„Няма да забравим. Никога“, се казва в посланието на дипломатическата мисия.

От посолството подчертават, че паметта за невинните жертви трябва да бъде съхранена.

„Децата, семействата и невинните хора, чиито животи бяха отнети, няма да бъдат забравени“, се посочва още в публикацията.

Посланието поставя акцент върху човешката цена на насилието и паметта за цивилните жертви.