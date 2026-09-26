Посолството на Иран: 75 дипломатически делегации напуснаха залата по време на речта на Нетаняху в ООН

Според изявлението протестното напускане е станало по време на речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред Общото събрание на ООН през септември 2026 г.

Посолството на Иран съобщи, че 75 дипломатически делегации са напуснали залата в знак на протест по време на речта на израелския премиер Бенямин Нетаняху пред Общото събрание на ООН през септември 2026 г.

„На Общото събрание на ООН през септември 2026 г. речта на Бенямин Нетаняху — престъпник, издирван от Международния наказателен съд (МНС) — беше посрещната с протестно напускане от 75 дипломатически делегации“, се посочва в позицията на иранското посолство.

Определението „престъпник“ в изявлението е квалификация, използвана от иранската страна.