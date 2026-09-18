Посолството на Индия в София се включи в инициативата „Swachhta Seva Pledge“

Служителите потвърдиха ангажимента си към чистотата, хигиената и създаването на по-здравословна и устойчива среда

Служителите на Посолството на Индия в София се включиха в инициативата „Swachhta Seva Pledge“, с която потвърдиха своя ангажимент към поддържането на чистота, добра хигиена и по-здравословна околна среда.

Клетвата беше водена от ръководителя на канцеларията на дипломатическата мисия Навийн Чоудхари, който насърчи служителите да следват принципите на инициативата и чрез личния си пример да допринасят за по-чисто и устойчиво общество.

Основното послание на инициативата е, че грижата за чистотата е споделена отговорност и всеки може да има принос чрез поддържането на чиста среда около себе си.

Участието на дипломатическата мисия е част от популяризирането на принципите на Swachhata – концепция, насочена към насърчаване на чистотата, хигиената и отговорното отношение към обществената среда.