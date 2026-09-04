Поредното забележително постижение на ISRO и повод за гордост за Индия

Успешното изстрелване на ракетата GSLV-F17 със спътника EOS-05 – първия индийски спътник за заснемане от геосинхронна орбита – е отражение на високите постижения, иновациите и нарастващия капацитет, които характеризират индийския космически сектор. Задълбочаващото се партньорство между ISRO и индийската индустрия придава нова сила и мащаб на нашата космическа програма и разширява възможностите на Индия в рамките на цялата космическа екосистема.

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