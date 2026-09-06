Пет конвоя от ОАЕ, превозващи 533 тона хуманитарна помощ, влязоха в ивицата Газа в рамките на „Операция Рицарски рицар 3“

Пет конвоя с хуманитарна помощ от ОАЕ влязоха в ивицата Газа тази седмица, състоящи се от 66 камиона, превозващи 533 тона хуманитарна помощ, като част от „Операция „Рицарски рицар 3“ и продължаващите хуманитарни усилия на ОАЕ за подкрепа на палестинския народ и задоволяване на основните му нужди.

Конвоите съдържаха хранителни доставки, пакети с храна, както и материали за подслон, помагайки за задоволяване на основните нужди на палестинците и засилване на хуманитарната реакция в ивицата Газа.

Екипът на операция „Рицарен рицар 3“ продължава да подготвя конвои с помощ чрез Логистичния център за хуманитарна помощ на ОАЕ в град Ал Ариш. Центърът функционира чрез интегрирана система, която включва получаване, сортиране и подготовка на помощите преди транспортирането им до ивицата Газа, осигурявайки непрекъснатия поток от хуманитарна помощ и нейното доставяне до нуждаещите се.

Тези конвои са част от по-широките хуманитарни усилия, предприети от ОАЕ чрез операция „Рицарен рицар 3“, като редовно се доставя помощ, за да се облекчат страданията на палестинците и да се отговорят на техните неотложни хуманитарни нужди.

Операция „Рицарен рицар 3“ подчертава продължаващите хуманитарни и помощни усилия на ОАЕ в подкрепа на палестинския народ и отразява твърдо установения хуманитарен подход на страната, както и нейните ценности за солидарност и хуманитарна отговорност.

източник: www.wam.ae