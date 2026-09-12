Пекин се изкачи на пето място сред водещите туристически градове в света

Нов доклад за развитието на световния туризъм поставя китайската столица сред лидерите, а изкуственият интелект и дигиталните технологии са във фокуса на CIFTIS 2026

Пекин се изкачи на пето място в световната класация на туристическите градове, показва „Докладът за развитието на световните туристически градове (2025–2026 г.)“, представен по време на Китайския международен панаир за търговия с услуги (CIFTIS) за 2026 г.

Форумът беше открит на 9 септември в парка „Шоуган“ в китайската столица. Като част от съпътстващата програма се проведоха Световната конференция за сътрудничество и развитие на туризма и Конференцията за електронна търговия.

Над 400 представители на туристическия сектор

Световната конференция за сътрудничество и развитие на туризма тази година премина под мотото „Дигитални и интелигентни технологии за обновяване, сътрудничество и общ успех“.

Събитието събра над 400 представители на туристическия и културния сектор от различни държави. Именно по време на форума беше представен новият доклад, според който Пекин вече заема пета позиция в световната класация на туристическите градове.

Резултатът подчертава нарастващото значение на китайската столица като международна туристическа дестинация и център за културен обмен.

Изкуственият интелект навлиза и в електронната търговия

Друг основен акцент в програмата на CIFTIS 2026 беше развитието на електронната търговия. Специалната конференция по темата постави във фокуса изкуствения интелект и неговата роля за стимулиране на потреблението, както и възможностите китайските марки да разширяват присъствието си на международните пазари.

По време на форума бяха представени два специализирани документа – „Доклад за висококачественото развитие на електронната търговия чрез излъчвания на живо с помощта на изкуствен интелект (2026 г.)“ и „Доклад за приложението на изкуствения интелект в потребителската електронна търговия“.

CIFTIS 2026 по този начин поставя на едно място няколко от ключовите тенденции в развитието на сектора на услугите – туризъм, дигитализация, изкуствен интелект и електронна търговия.