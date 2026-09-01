Пандата Юен Юен отпразнува 22-рия си рожден ден в Тайпе

Една от най-популярните обитателки на зоопарка в тайванската столица привлича множество посетители, докато специалистите полагат засилени грижи за нея заради напредналата ѝ възраст

Голямата панда Юен Юен отбеляза своя 22-ри рожден ден в зоопарка в Тайпе, превръщайки се в център на вниманието за множеството посетители, дошли да видят популярната му обитателка.

Юен Юен пристига в Тайван през 2008 г., когато е на четири години. Тя е изпратена заедно с мъжката панда Туан Туан като подарък на добра воля от континенталната част на Китай.

Засилени грижи заради напредналата възраст

Последният годишен медицински преглед на Юен Юен показва, че функциите на сърцето и храносмилателната ѝ система остават стабилни.

Ветеринарните специалисти обаче са установили признаци на свързани с възрастта изменения в очите, бъбреците и гръбначния стълб. Заради тях грижите и наблюдението върху състоянието на пандата са засилени.

На 22 години Юен Юен вече е във възраст, при която здравословното ѝ състояние изисква по-внимателно проследяване, но рожденият ѝ ден отново се превърна в специален повод за посетителите на зоопарка в Тайпе.