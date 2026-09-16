Отвориха регистрацията за Международната олимпиада по история на Русия

Чуждестранни граждани могат да кандидатстват до 23 септември, а финалът на състезанието ще се проведе през ноември в Москва

Започна приемът на заявки за участие в Международната олимпиада по история на Русия за чуждестранни граждани. Темата на тазгодишното издание е „Великите имена на Русия“.

През последните две години инициативата е привлякла повече от 2500 участници от над 80 държави.

Регистрацията за олимпиадата през 2026 г. е отворена от 11 до 23 септември. След нея състезанието ще премине през няколко етапа.

Предварителният дистанционен кръг ще се проведе между 25 и 29 септември, а основният дистанционен етап е насрочен за периода от 2 до 5 октомври.

Финалът ще бъде присъствен и ще се състои в Москва от 9 до 12 ноември 2026 г.

Организаторите посочват, че разходите на финалистите за самолетни билети, настаняване и храна ще бъдат покрити от Фондацията за подкрепа на хуманитарните науки „Моята история“.

Международната олимпиада е насочена към чуждестранни граждани с интерес към руската история, като тазгодишната тема поставя във фокуса личности, оставили значима следа в историческото и културното развитие на Русия.