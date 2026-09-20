От оскъдност на ресурсите към гениалност в планирането: Как Йордания създаде изключителен икономически модел

Опитът на Аман и на Хашемитско кралство Йордания показва, че ограничените природни ресурси и липсата на значителни петролни богатства могат да се превърнат в стимул за изграждането на икономика, основана на стратегическо планиране, инвестиции, човешки капитал и технологично развитие.

В основата на този модел стои стремежът географските, екологичните и регионалните предизвикателства да бъдат превърнати във възможности. Държавата играе водеща роля чрез дългосрочни стратегии, законодателни промени, инфраструктурни инвестиции и създаване на условия за участие на местния и чуждестранния частен сектор.

Водата като стратегическа инвестиция

Едно от най-сериозните предизвикателства пред Йордания е водната сигурност. Отговорът е проектът за Национален воден преносител, оценяван на 5,8 млрд. долара.

Предвижда се чрез него годишно да бъдат осигурявани около 300 млн. кубически метра обезсолена вода от Червено море, която да бъде транспортирана от Акаба до Аман и останалите части на страната. Очакванията са проектът да увеличи наличните водни ресурси на човек и да осигури по-голяма сигурност за населението, индустрията и икономиката.

Паралелно се развива транспортната инфраструктура. Системата за бърз автобусен транспорт BRT в Аман и Зарка цели да намали времето за пътуване, задръстванията и свързаните с тях икономически загуби.

Възобновяема енергия и технологии

Друг важен елемент е преходът към възобновяема енергия. Слънчевите и вятърните мощности вече имат значителна роля в електроенергийното производство на страната, което намалява зависимостта от вносни енергийни ресурси и подпомага екологичната устойчивост.

Йордания насочва усилия и към изкуствения интелект, дигитализацията и икономиката на знанието. Националната стратегия за изкуствен интелект предвижда използването на новите технологии в здравеопазването, образованието, финансовите услуги, земеделието и публичното управление.

Технологиите намират приложение и при управлението на водните мрежи и намаляването на загубите, както и при интелигентното управление на автомобилния трафик в Аман.

В материала се подчертава и развитието на предприемаческата екосистема, като Йордания постепенно укрепва позициите си като регионален център за стартиращи компании, технологии и иновации.

Инвестициите като двигател на растежа

Важен стълб на икономическия модел е създаването на предвидима среда за бизнеса. Законът за инвестиционната среда и „Визията за икономическо обновяване“ са сред инструментите, чрез които страната се стреми да привлича нов капитал и да създава работни места.

Според представените от автора данни през първата половина на 2026 г. са регистрирани 327 нови и разширяващи се инвестиционни проекта с очаквана стойност около 711,2 млн. йордански динара.

Инвестициите в зоните за развитие са достигнали около 6,9 млрд. динара, а броят на заетите в тях – приблизително 123 000 души. Посочва се и поток от преки чуждестранни инвестиции в размер на около 2,025 млрд. долара.

Банкова стабилност и дигитална държава

Финансовата система е друг ключов елемент от модела. Според изложените в анализа данни депозитите в банковата система надхвърлят 40 млрд. йордански динара, а валутните резерви на Централната банка – 18 млрд. долара.

Успоредно с това страната ускорява дигитализацията на публичните услуги. Чрез приложението Sanad са активирани над 3,2 млн. дигитални самоличности, което позволява административни услуги да бъдат извършвани по-бързо и с по-малко бюрокрация.

Развитието на производството, фармацевтичната индустрия, минното дело и IT услугите също е част от стратегията за икономика с по-висока добавена стойност. Авторът посочва, че през първата половина на годината общият износ е надхвърлил 6,41 млрд. йордански динара, отчитайки ръст от 14,5%.

Ограничените ресурси като стимул за развитие

Йорданският модел, представен от проф. д-р Хасан Абдула Ал-Бармауи, се основава на идеята, че липсата на изобилни природни богатства не трябва да определя икономическото бъдеще на една държава.

Вместо това страната инвестира във водна и транспортна инфраструктура, възобновяема енергия, образование, технологии, дигитализация и подобряване на инвестиционната среда.

Според автора именно съчетаването на тези фактори с дългосрочно държавно планиране позволява на Йордания да превръща ограниченията си в икономически възможности и да изгражда модел за устойчиво развитие.

Автор: проф. д-р Хасан Абдула Ал-Бармауи