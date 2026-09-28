От обещания към действия: Международен призив за по-силна борба с екологичните престъпления

Представители на ОАЕ, ООН, Интерпол, Франция и Азербайджан обсъдиха в Абу Даби противодействието на транснационалните престъпни мрежи, които печелят от незаконен добив, дърводобив и трафик на диви животни

Необходимостта от по-силни международни действия срещу екологичните престъпления беше във фокуса на събитие на високо ниво, проведено в рамките на 15-ия Конгрес на ООН за превенция на престъпността и наказателно правосъдие в Абу Даби.

Форумът под надслов „Преодоляване на екологичните престъпления: от обещания до осезаеми резултати“ беше организиран от Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства в сътрудничество със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Интерпол, Франция и Азербайджан.

Основното послание на участниците беше, че престъпленията срещу природата вече не могат да бъдат разглеждани единствено като екологичен проблем. Все по-често зад тях стоят транснационални организирани престъпни мрежи, които генерират незаконни приходи от експлоатацията на природни ресурси.

Екологичната сигурност като част от глобалната сигурност

Дискусията беше модерирана от Разан Халифа Ал Мубарак, президент на Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

Тя акцентира върху необходимостта от обединяване на усилията на правителства, правоохранителни институции и международни организации за противодействие на престъпленията срещу околната среда, които все по-често преминават националните граници.

Полковник Дана Ал Марзуки, генерален директор на отдел „Международни отношения“ в Министерството на вътрешните работи на ОАЕ, заяви, че страната разглежда опазването на природата не само като държавна политика, но и като част от националното си наследство.

Тя припомни принципите, завещани от основателя на ОАЕ шейх Зайед бин Султан Ал Нахаян, според които земята, морето и живият свят трябва да бъдат опазвани за бъдещите поколения.

Според Ал Марзуки тази отговорност трябва да се превърне и в споделен международен ангажимент.

Престъпленията срещу природата вече преминават граници

Представителят на ОАЕ подчерта, че екологичната сигурност е неразделна част както от националната, така и от международната сигурност.

Причината е, че престъпления като незаконен дърводобив, добив на природни ресурси и трафик на защитени видове все по-често се извършват от организирани мрежи, които действат в различни държави.

Сред инструментите за противодействие е Международната инициатива за правоприлагане в областта на климата (I2LEC), създадена от ОАЕ и UNODC през 2023 г.

Инициативата е насочена към подобряване на оперативната готовност на правоохранителните институции, специализираното обучение, обмена на информация и провеждането на съвместни операции.

„Зелен щит 2026“ срещу престъпните мрежи в Амазония

По време на форума бяха представени и резултати от операция „Зелен щит 2026“.

В нея участват правоохранителни органи от няколко държави в Южна Америка с подкрепа чрез I2LEC.

Действията са насочени срещу мрежи, свързвани с незаконен добив и дърводобив, трафик на диви животни, контрабанда на горива и незаконно завземане на земя в басейна на Амазонка.

Ал Марзуки отправи и т.нар. „Призив за действие от Абу Даби“, чиято основна цел е международната общност да премине от политически ангажименти към конкретни практически мерки.

Сред приоритетите са разширяване на международното участие, засилване на съвместните операции и поставяне на борбата с екологичните престъпления на по-предно място в глобалния дневен ред.

UNODC: Екологичните престъпления са свързани и с други незаконни пазари

Изпълнителният директор на UNODC Гада Уоли обърна внимание на връзката между престъпленията срещу природата и по-широкия проблем с транснационалната организирана престъпност.

По думите ѝ подобни престъпления засягат не само околната среда, но и правосъдието, сигурността и върховенството на закона.

Организираните престъпни групи, които експлоатират незаконно природни ресурси, могат да участват и в други престъпни дейности – сред тях трафик на наркотици, незаконна търговия с оръжия и трафик на хора.

Уоли посочи, че международната общност разполага със значителна правна рамка за противодействие, но реалната ѝ ефективност зависи от капацитета на националните правосъдни системи да я прилагат.

Пари, престъпни мрежи и трансгранични операции

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен постави акцент върху необходимостта да бъдат проследявани незаконните приходи и схемите за пране на пари, свързани с престъпления срещу околната среда и природните ресурси.

Представителят на Интерпол Лукас Филип от своя страна обърна внимание на трудностите, пред които са изправени правоохранителните институции заради трансграничния характер на тези престъпления.

Според него ключово значение има способността на службите да проследяват престъпните мрежи отвъд националните граници и да прекъсват дейността им чрез координирани действия.

Вугар Алиев от Службата за координация на специалните случаи към Главната прокуратура на Азербайджан подчерта необходимостта от укрепване на националния капацитет за разследване и наказателно преследване на сложни престъпления, свързани с околната среда.

Участниците се обединиха и около значението на международния обмен на експертен опит и добри практики като част от усилията за ограничаване на незаконната експлоатация на природни ресурси.

Посланието от Абу Даби е, че ефективната борба с екологичната престъпност изисква не само закони и международни ангажименти, а обмен на информация, проследяване на финансовите потоци и реални съвместни операции между държавите.

източник: www.wam.ae