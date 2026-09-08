Остров Киш – перлата на Персийския залив

Красиви плажове, прозрачни води и модерен облик превръщат иранския остров в привлекателна туристическа дестинация

Остров Киш е едно от най-популярните туристически места в Иран. Разположен в Персийския залив, в южната част на страната, той привлича посетители с топлия си климат, красивите плажове и спокойната атмосфера.

Островът е известен с чистите си води и кораловите рифове, които създават отлични условия за гмуркане и различни водни спортове. Крайбрежието предлага места както за активна почивка, така и за спокойни разходки с гледка към Персийския залив.

Киш се отличава и с модерната си туристическа инфраструктура. На острова има хотели, ресторанти и големи търговски центрове, а статутът му на свободна икономическа зона допринася за развитието му като важен център за туризъм и търговия.

Сред интересните места на острова са древният подземен град Кариз, останките на историческия град Харире, както и прочутият „Гръцки кораб“, превърнал се в един от символите на Киш.

Съчетанието от море, история, модерна инфраструктура и целогодишно топло време прави остров Киш едно от любопитните места за посещение в района на Персийския залив.