Онлайн курс разкрива спецификите на бизнеса в Индия: От традициите до успешните преговори

Обучението „Код за достъп до Индия: бизнес, традиции и иновации“ ще се проведе онлайн от 19 до 21 октомври

Руският бизнес проявява все по-голям интерес към Изтока, а Индия се превръща във важна посока за компаниите, които търсят нови възможности за развитие. Наред с икономическите перспективи обаче местните бизнес традиции и особеностите в комуникацията могат да се окажат сериозно предизвикателство.

Именно върху тези специфики е насочен онлайн курсът на МИМОП „Код за достъп до Индия: бизнес, традиции и иновации“.

Според организаторите при работата на индийския пазар културните и комуникационните различия могат да имат съществено значение за развитието на една сделка. Затова обучението поставя акцент върху разбирането на местните традиции, неписаните правила в деловите отношения и особеностите при воденето на преговори.

20 години опит в работата с Индия

Преподавател в курса ще бъде Мария Суворова – бизнес треньор с 20-годишен опит в Индия и над 200 успешни случая, свързани с навлизането на този пазар.

Обучението ще се проведе от 19 до 21 октомври 2026 г. изцяло онлайн и ще бъде с продължителност 16 академични часа.

След завършването му участниците ще получат удостоверение за повишаване на квалификацията по установения образец.

Цената на курса е 16 900 рубли, а за служители на ТПП е предвидена преференциална цена от 13 000 рубли.

Организаторите посочват, че програмата вече е била проведена през пролетта и е получила високи оценки от завършилите я участници.

Записването за курса се извършва чрез ръководителя на проекти в МИМОП Мария Перчак на телефони +7 (495) 134 34 71 и +7 (928) 138 36 35.