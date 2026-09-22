Националният отбор на Обединените арабски емирства завърши надпреварата в Саудитска Арабия с три златни и два сребърни медала

Отборът на Обединените арабски емирства оглави генералното класиране на Арабското първенство по ветроходство в клас „Оптимист“ за 2026 г. Надпреварата се проведе във ветроходния център в Джеда, на южното крайбрежие на Абхур в Саудитска Арабия.

Шампионатът приключи в понеделник с участието на 51 състезатели от 13 арабски държави.

Представителите на ОАЕ спечелиха общо пет медала – три златни и два сребърни, с което националният тим зае първото място в генералното класиране.

Шейх Ахмед бин Хамдан бин Мохамед Ал Нахаян, президент на Федерацията по ветроходство и гребане на ОАЕ, поздрави състезателите и членовете на техническия и административния екип за представянето им.

Той отбеляза и подкрепата, оказана от Министерството на спорта и Комитета за грижа за спортните таланти на ОАЕ за развитието на състезателите и техните спортни умения.

източник: www.wam.ae