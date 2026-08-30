ОАЕ изпратиха 83 тона спешна хуманитарна помощ за пострадалите от наводненията в Непал

Помощта е част от пакет за 10 млн. долара, предназначен за засегнатите от наводненията и свлачищата райони

Обединените арабски емирства изпратиха самолет с 83 тона спешна хуманитарна помощ за Непал след тежките наводнения и свлачища, засегнали различни части на страната през последните дни. Доставката е организирана чрез Агенцията за помощ на ОАЕ и включва храни, материали за подслон и стоки от първа необходимост.

Природните бедствия са довели до загинали, ранени и изчезнали хора, както и до значителни материални щети в засегнатите райони.

10 млн. долара за подкрепа на пострадалите

Спешната доставка е част от хуманитарната подкрепа, разпоредена от президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, който нареди да бъдат отпуснати 10 млн. щатски долара за подпомагане на пострадалите.

Средствата са предназначени както за осигуряване на най-необходимото за хората в засегнатите райони, така и за подпомагане на ранното възстановяване и стабилизирането на ситуацията.

Изпратените 83 тона помощи включват хранителни продукти и различни стоки от първа необходимост, предназначени за хора от всички възрастови групи, изправени пред последиците от бедствието.

Координация с властите в Непал

Агенцията за помощ на ОАЕ работи съвместно с посолството на страната в Непал и местните власти, за да може доставената помощ да достигне възможно най-бързо до нуждаещите се.

Продължава и координацията със съответните международни организации с цел обединяване на усилията за подпомагане на най-тежко засегнатите райони.

Хуманитарната операция е насочена както към непосредствените нужди на пострадалото население, така и към подкрепа на възстановяването след наводненията и свлачищата.

източник: www.wam.ae