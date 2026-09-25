ОАЕ и Ливан стартират мащабна инициатива: Един милион ливанци ще придобият умения по изкуствен интелект

Инициативата „Един милион ливански експерти по изкуствен интелект“ ще предоставя практически знания за генеративен AI и ефективно използване на новите технологии

Обединените арабски емирства и Ливан обявиха стартирането на инициативата „Един милион ливански експерти по изкуствен интелект“, насочена към изграждането на дигитални умения и практическото използване на изкуствения интелект.

Инициативата беше обявена по време на среща между заместник министър-председателя и министър на външните работи на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян и министър-председателя на Ливан д-р Наваф Салам в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Един милион души ще получат знания за генеративен AI

Проектът се реализира по Програмата за обмен на правителствен опит (GEEP) в сътрудничество с правителството на Ливан.

Целта е на един милион ливанци да бъдат предоставени фундаментални и практически умения в областта на генеративния изкуствен интелект и т.нар. prompt engineering – формулирането на ефективни инструкции към AI системите за получаване на по-точни и полезни резултати.

Участниците трябва да придобият практически знания за използването на AI инструменти както в професионалната си дейност, така и в ежедневието.

Сред поставените цели са повишаване на производителността, по-ефективно изпълнение на задачи и разработване на иновативни решения на различни предизвикателства.

Инициативата е насочена към различни групи от обществото

Програмата е замислена като приобщаваща и ще бъде насочена към различни сегменти на ливанското общество независимо от възрастта, произхода и професионалната им роля.

Целта е да бъде разширен кръгът на хората с практически AI умения и да се подобри готовността на обществото за дигиталната трансформация.

Инициативата е част от усилията на GEEP за споделяне на опита и експертизата на ОАЕ и изграждане на практически партньорства, подкрепящи развитието на институционалния и човешкия капацитет.

ОАЕ и Ливан обсъдиха и регионалната сигурност

По време на срещата шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян и Наваф Салам обсъдиха отношенията между ОАЕ и Ливан и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в различни сектори.

Двамата обмениха мнения и по въпроси от дневния ред на Общото събрание на ООН, както и по регионални теми от взаимен интерес.

Външният министър на ОАЕ потвърди ангажимента на страната за укрепване на сътрудничеството с Ливан и подкрепата за усилията за постигане на трайна сигурност и стабилност и за развитието и просперитета на ливанския народ.

На срещата присъстваха още Рим бинт Ебрахим Ал Хашим, Саид Мубарак Ал Хаджери, Халифа Шахин Алмарар и шейх Нахян бин Саиф Ал Нахян.

източник: www.wam.ae