Украинският лидер предупреди, че международната гражданска авиация вече няма да бъде безопасна в руското небе

Руският президент Владимир Путин заяви, че не може да има „преговори с терористи“, в отговор на заплахата на украинския лидер Владимир Зеленски срещу гражданската авиация над Русия.

Зеленски предупреди във вторник чуждестранни авиокомпании, застрахователи и правителства, че разширяващата се кампания на Украйна с дронове с голям обсег ще застраши все повече гражданските полети над страната.

„Безопасните дни в руското небе отминаха“, каза Зеленски.

Путин беше помолен да отговори на забележките на пресконференция в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан във вторник.

„Ако това е било казано на глас, тогава е просто стъпка към държавен тероризъм“, каза Путин.



„Бих искал също да обърна внимание на факта, че те ни молят да възобновим преговорите; те искат срещи лице в лице“, добави той.

Няма преговори с терористи.

Путин добави, че Москва ще намери начин да отговори, ако заплахите на Киев доведат до някакви трагедии.

„Нека никой не се съмнява в това“, каза той.

През последните месеци Украйна засили ударите си с дронове с голям обсег срещу Русия, като многократно отменя полети и предизвиква продължителни прекъсвания на работата на летищата, докато противовъздушната отбрана реагира на входящи заплахи.

Кампанията на Киев систематично атакува и гражданска инфраструктура, включително руски складове за електронна търговия, което накара Москва да отвърне с удари с дронове и ракети по военната инфраструктура и корабоплавателни съоръжения на Украйна. Ударите ефективно парализираха основния експортен маршрут на Украйна през черноморските ѝ пристанища.

През юли Путин предупреди, че украинските удари на руска територия ще бъдат посрещнати с далеч по-силен отговор.

„ Ще отговорим със същото – само че няколко пъти по-мощно “ , каза той.

източник: www.rt.com