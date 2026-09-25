Нидерландия забрани вноса на стоки от израелските селища
Мярката обхваща продукти, произведени в селища на Западния бряг, Източен Йерусалим и Голанските възвишения
Нидерландия забрани вноса и търговията със стоки, произведени в израелски селища на Западния бряг, в Източен Йерусалим и на Голанските възвишения.
Според предоставената информация целта на решението е да се предотврати икономическото участие в дейности, свързани с тези селища.
Забраната обхваща както вноса, така и търговията с произведените там стоки.