Нидерландия забрани вноса на стоки от израелските селища

Мярката обхваща продукти, произведени в селища на Западния бряг, Източен Йерусалим и Голанските възвишения

Нидерландия забрани вноса и търговията със стоки, произведени в израелски селища на Западния бряг, в Източен Йерусалим и на Голанските възвишения.

Според предоставената информация целта на решението е да се предотврати икономическото участие в дейности, свързани с тези селища.

Забраната обхваща както вноса, така и търговията с произведените там стоки.