Непал благодари на Китай за помощта след опустошителното свлачище

Катманду и Пекин заявиха готовност да засилят сътрудничеството си в борбата с последиците от климатичните промени

Непал изрази благодарност към Китай за оказаната помощ след свлачището, причинило значителни човешки и материални щети в страната. Темата беше обсъдена по време на среща между непалския външен министър Шишир Хана и китайския посланик Джан Маомин на 3 септември.

Хана благодари на Пекин за подкрепата и подчерта общите предизвикателства, пред които са изправени двете държави заради климатичните промени.

Хималаите изправят двете страни пред общи предизвикателства

По думите на непалския външен министър Непал и Китай споделят природната екосистема на Хималаите и са сред държавите, които усещат сериозно последиците от изменението на климата.

Той посочи, че Непал подкрепя позицията на Китай, според която справянето с климатичните промени е обща отговорност на международната общност.

Китай заяви готовност за продължаване на сътрудничеството

Китайският посланик Джан Маомин от своя страна заяви, че изменението на климата представлява глобално предизвикателство, с което нито една държава не може да се справи самостоятелно.

По думите му Китай е готов да продължи сътрудничеството с Непал и останалата част от международната общност.

Сред основните цели са засилване на обмена и съвместната работа, както и по-ефективна превенция и ограничаване на негативните последици от климатичните промени.