Нарендра Моди и Антонио Гутериш обсъдиха реформа на ООН и глобалните предизвикателства

Срещата между индийския премиер и генералния секретар на ООН се проведе в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи

Министър-председателят на Индия Нарендра Моди проведе среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи.

По време на разговора Гутериш поздрави Моди за четвъртото председателство на Индия на БРИКС. Двамата подчертаха значението на многополярността и необходимостта международните институции да бъдат адаптирани към съвременните глобални реалности.

Акцент върху реформата на Съвета за сигурност на ООН

Сред основните теми на срещата беше необходимостта от реформиране на многостранните институции, включително Съвета за сигурност на ООН.

Моди и Гутериш обсъдиха и редица актуални международни въпроси, сред които продължаващите конфликти и свободата на корабоплаване.

В разговорите бяха засегнати още устойчивото развитие, глобалната продоволствена сигурност, напредъкът във възобновяемата енергетика и развитието на изкуствен интелект, ориентиран към човека.

Срещата се проведе в рамките на форума на БРИКС в Ню Делхи, където реформата на глобалното управление и по-широкото представителство на развиващите се държави са сред обсъжданите въпроси.

В края на разговора Нарендра Моди пожела на Антонио Гутериш успех до приключването на мандата му като генерален секретар на ООН.