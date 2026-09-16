Над осем хиляди филма, създадени с изкуствен интелект, от 125 държави: в Астана ще се проведе международен фестивал

Над осем хиляди филма от 125 държави са постъпили за участие в международния конкурс Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), който ще се проведе в Астана през октомври, съобщава кореспондентът на информационната агенция Kazinform.

Общата продължителност на представените произведения надхвърля 100 хиляди минути, а общият бюджет на фестивала възлиза на 2 милиона долара. Това съобщиха съоснователите на фестивала Алмас Жали и Айзат Кусаинов по време на брифинг в Астана.

Приемането на кандидатури за конкурса приключи в началото на септември. Общо организаторите са получили 8067作品, създадени от 4756 различни автори.

Основната тема на фестивала — „The Future Worth Living In“ („Бъдещето, в което си струва да живеем“) — е избрана за 3138 филма. Други 4929作品 са постъпили в откритата конкурсна програма, без ограничения по тематика.

Най-много кандидатури са дошли от САЩ — 1395作品. Казахстан е представил 829 филма, Индия — 702, Китай — 550, а Южна Корея — 349. В челната десетка влизат още Великобритания, Индонезия, Япония, Бразилия и Франция.

Организаторите отбелязват, че участниците са използвали изкуствения интелект не само за създаване на визуално съдържание, но и са експериментирали с жанрове, драматургия и изграждане на кинематографични светове. Най-дългата творба, представена в конкурса, е с продължителност 4 часа и 3 минути. В една от творбите авторът е обединил цели пет самостоятелни вселени.

„Само преди няколко месеца стартирахме международния конкурс, а днес получихме над осем хиляди проекта от 125 държави. И това вече не са отделни експерименти с AI — виждаме пълноценни филми, сложни истории, персонажи и цели вселени. Този мащаб показва колко бързо се развива AI киното. А днес именно в Астана събираме една от най-големите международни общности от автори в това ново направление“, отбелязва съоснователят на фестивала и председател на борда на AAIFF Алмас Жали.

Сред участниците има както начинаещи режисьори и независими екипи, така и представители на международната AI креативна индустрия. Свои произведения са представили, наред с други, AI продуцентската компания The DOR Brothers, която има над 370 хиляди последователи, проектът Gossip Goblin на режисьора Zack London, както и Robert Gaudette, чиито произведения вече са били представяни и отличавани на международни кинофестивали.

Конкурсната програма обхваща общо 19 жанра. По предварителни изчисления на организаторите участниците са похарчили над 4 милиона долара за използването на повече от 80 генеративни модела. Сред най-търсените са Suno AI, Seedance 2.5, Kling, Wan 2.6, GPT Image 2 и ElevenLabs.

Наградният фонд на фестивала възлиза на 1,75 милиона долара, предназначени за основната тематична програма. Други 250 хиляди долара ще бъдат разпределени в откритата секция в пет категории:

„Най-добър персонаж“

„Най-добра режисура“

„Най-добър визуален език“

„Най-добра история“

„Най-добра концепция“

Всички представени филми преминават задължителна проверка за плагиатство.

Освен това организаторите са предвидили още 1 милион долара инвестиционен капитал за перспективни AI екипи. Средствата са предоставени от предприемача и инвеститор Баладжи Сринивасан, бивш технически директор на Coinbase, бивш генерален партньор на рисковия фонд Andreessen Horowitz (a16z) и основател на The Network School.

„Искаме силните проекти да получат продължение и след фестивала. Затова освен наградния фонд е предвиден и отделен инвестиционен капитал. Той ще позволи на авторите да продължат производството, да разширят проектите си и да ги развиват от Казахстан. За тази цел избраните екипи ще могат да станат участници в Astana Hub“, заяви съоснователят и креативен директор на AAIFF Айзат Кусаинов.

В журито участват представители на киноиндустрията, AI сектора, технологичната и инвестиционната сфера. Сред тях са бившият генерален директор на ЮНЕСКО и бивш министър на културата на Франция Одри Азуле, деканът на Института за изследване на изкуствения интелект към China Film Group Ма Пин, заместник-деканът на факултета по анимация на Пекинската филмова академия Ван Хао, Баладжи Сринивасан и представител на BytePlus.

Astana AI Film Festival ще се проведе от 1 до 3 октомври в рамките на AI Month — месец, посветен на събития, свързани с изкуствения интелект.

За първи път финалистите ще представят AI филмите си пред публика на голям екран в един от киносалоните на Астана.

Освен прожекции програмата включва бизнес сесии, панелни дискусии и майсторски класове за автори и представители на индустрията. Церемонията по награждаването и обявяването на победителите ще се състои на 3 октомври.

По-рано, анонсирайки провеждането на Astana AI Film Festival, държавният глава отбеляза, че това ще бъде събитие от световен мащаб, което ще отрази фундаменталната промяна в развитието на креативната индустрия.