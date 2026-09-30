Над 500 изложители от 19 държави участват в изложението за часовници и бижута в Шарджа

58-ото издание на престижното изложение събира международни марки и производители на часовници, злато, диаманти, скъпоценни камъни и редки бижута

Негово Височество шейх Абдула бин Салем бин Султан Ал Касими, заместник-управител на Шарджа, откри 58-ото издание на Изложението за часовници и бижута в Близкия изток. Събитието се организира от Експо център Шарджа с подкрепата на Търговско-промишлената камара на Шарджа и ще продължи до 4 октомври.

Изложението е сред най-мащабните специализирани събития за часовници и бижута в ОАЕ и региона. Тази година в него участват над 500 изложители от 19 държави, сред които големи международни компании и марки в областта на часовникарството, златото, скъпоценните камъни и луксозните бижута.

По време на откриването заместник-управителят на Шарджа разгледа изложбените зали и се запозна с част от представените колекции. Представители на компаниите го запознаха с различни традиции в дизайна и занаятчийството, новостите в производствените технологии и актуалните тенденции на пазара на злато и бижута.

Сред посетените пространства бяха щандът на Съвета на жените бизнесмени в Шарджа и този на Emirati Goldsmiths, където са представени произведения на водещи жени дизайнери от ОАЕ. Техните колекции съчетават мотиви от културното наследство на Емирствата със съвременни тенденции в бижутерийния дизайн.

Над 30 000 квадратни метра изложбена площ

58-ото издание се разполага на площ от над 30 000 квадратни метра и включва пет международни павилиона, представляващи Хонконг, Индия, Италия, Сингапур и Тайланд.

Посетителите могат да разгледат богата селекция от часовници, златни изделия, диаманти, скъпоценни камъни и фини бижута, както и най-новите колекции на международни бижутерийни къщи и специализирани компании.

Изложението има и важна бизнес роля, като осигурява възможност за директни контакти между производители, търговци, професионалисти от сектора и потенциални клиенти. За компаниите форумът е възможност да представят нови продукти и колекции пред международна аудитория и да проследят тенденциите в динамично развиващия се сектор.

При обиколката си заместник-управителят на Шарджа беше придружен от председателя на Търговско-промишлената камара на Шарджа Абдула Султан Ал Оваис, главния изпълнителен директор на Експо център Шарджа Саиф Мохамед Ал Мидфа, генералния директор на Камарата Мохамед Ахмед Ал Ауади, представители на местните власти и дипломати от участващите държави.

източник: www.wam.ae