Интересът към второто издание на инициативата е нараснал пет пъти спрямо миналата година

Членът на Съвета на Търговско-промишлената палата на Руската федерация, заместник-председател на Комитета на ТПП на РФ по образование и социална политика и ректор на МИМОП Анна Палагина участва в заседание на президиума и настоятелския съвет на Втората национална награда „Човек на труда“.

Инициативата обединява представители на различни професионални сфери – работници, инженери, лекари, учители, предприемачи и други специалисти, чиято дейност има принос за икономиката и социалната стабилност в Русия.

Националната награда има за цел да отличава професионални постижения и добри практики, както и да представя историите на хора, постигнали успех в своята професия.

Сред основните цели на инициативата е и развитието на наставничеството и създаването на нови професионални ориентири за младите хора.

По думите на Анна Палагина интересът към наградата през тази година е нараснал значително.

„Миналата година във федералния етап на наградата участваха над 300 номинирани от 75 субекта на Руската федерация. Тази година този показател е надхвърлен пет пъти – вече са постъпили повече от 1500 кандидатури за участие в наградата „Човек на труда“, заяви Палагина.

Ръстът на кандидатурите показва значително по-широк интерес към второто издание на инициативата, която поставя във фокуса професионалните постижения, труда и предаването на опит между поколенията.