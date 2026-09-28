На руснаците посочиха начин как да върнат вдъхновението си в работата

Психологът Семьонова: Мотивацията за работа може да бъде възстановена, без да се сменя компанията

Дори успешната кариера не гарантира постоянен интерес към работата. Човек може да заема висока позиция, да има стабилни доходи и признание, но в определен момент да почувства умора от обичайните задачи. Причините могат да бъдат липса на развитие, претоварване или загуба на усещането за смисъл в работата. За причините, поради които мотивацията изчезва, и начините да си върнем вдъхновението разказа на 28 септември пред „Известия“ кариерният консултант и директор на проекти „Финансови институции“ в Cornerstone Оксана Семьонова.

„През последните години все по-често чувам от ръководители не „искам нова длъжност“ или „искам повече пари“, а „имам всичко, но не искам нищо“. Това казва всеки трети. И особено ясно се забелязва след връщането към работния ритъм след отпуската – човек сякаш си е починал, но мисълта за новия работен период предизвиква не ентусиазъм, а умора“, разказва Семьонова.

Според експерта проблемът невинаги е свързан с компанията или конкретната длъжност. Понякога човек се развива в професията си с години, получава повече отговорности, по-високо възнаграждение и по-голям статус, но постепенно губи усещането, че това, с което се занимава, действително му е интересно.

Една от причините е предвидимостта. Когато специалистът дълго време работи по позната схема, решава сходни задачи и предварително знае каква ще бъде следващата стъпка в кариерата му, работата престава да се възприема като възможност за развитие. Допълнителен фактор може да бъде липсата на нови предизвикателства, заради което човек започва да изпълнява задълженията си автоматично.

Мотивацията намалява и когато човек престане да разбира смисъла на своята дейност. Постиженията и професионалният статус може да останат, но да изчезне усещането, че работата е свързана с нещо важно. В същото време постоянното претоварване поставя човек в режим на изпълнение единствено на задължителните задачи, при който вече не остават сили за интерес и развитие.

Семьонова отбелязва, че подобни промени се наблюдават и при младите служители. По думите ѝ те не губят интерес към работата като цяло, но обръщат по-голямо внимание на смисъла на задачите, възможностите за развитие, признанието и баланса между кариерата и личния живот.

Според експерта след години на голяма отговорност и висока заетост хората могат да загубят връзка не само с професионалните си интереси, но и със собствените си желания и личния си живот.

Как да си върнем мотивацията?

За възстановяване на мотивацията експертът не препоръчва да се взема решение за напускане на работа в състояние на изтощение.

Първо е добре човек да възстанови основните си ресурси – да нормализира съня и храненето си, да включи повече физическа активност и да отделя достатъчно време за почивка.

Полезно е също да си припомни интересите, които е имал преди активното кариерно развитие. Хобитата и заниманията, които са носили удоволствие независимо от оценката на околните, могат да подскажат какви дейности отново биха могли да събудят интереса му.

Преди да се пристъпи към смяна на работното място, Семьонова съветва да се направи опит за промяна на настоящата роля – например поемане на нов проект, наставничество, обучение на екипа или развитие в друго направление в рамките на същата компания.

Понякога проблемът не е в самата професия, а във факта, че настоящият начин на работа вече не отговаря на потребностите на човека.

Ръководителите също трябва да следят за предупредителни сигнали

По думите на Семьонова ръководителите трябва да обръщат внимание не само на резултатите на служителите, но и на промените в поведението им.

Намалената инициативност, загубата на интерес към задачите и по-слабата ангажираност могат да бъдат признаци за вътрешна криза.

Ако загубата на интерес е придружена от продължително емоционално изтощение, причината може да не е само кариерна криза, а професионално прегаряне. В подобна ситуация може да бъде необходима помощта на специалист.

Семейният психолог и специалист в Центъра за помощ в областта на психичното здраве „Пътят на възможностите“ Мария Тодорова коментира на 28 август причините за т.нар. „тих срив“ сред служителите.

По думите ѝ продължителният стрес, липсата на подкрепа, постоянният натиск и усещането за заплаха могат да доведат до състояние, при което човек продължава да изпълнява служебните си задължения, но емоционално престава да участва в процеса.

В подобно състояние служителят вече не възприема работата като пространство за развитие, а като необходимост постоянно да се справя с натоварването.

източник: iz.ru