Москва ще събере експерти от над 100 държави на II Глобален дигитален форум
Около 750 международни участници се очакват на събитието през октомври, а изкуственият интелект, дигиталната трансформация и технологичният суверенитет ще бъдат сред водещите теми
От 8 до 10 октомври 2026 г. Москва ще бъде домакин на II Глобален дигитален форум – международна платформа за дискусии за бъдещето на технологиите, дигиталната трансформация и предизвикателствата пред развитието на цифровата икономика. Събитието ще се проведе в комплекс „Мечта“ в Парк Горки.
Според представената от организаторите информация се очаква форумът да привлече около 750 чуждестранни експерти от повече от 100 държави.
От министри до технологични компании и стартъпи
Сред очакваните участници са представители на международни организации, министри и заместник-министри, отговарящи за цифровото развитие, съветници на държавни глави по технологичните въпроси и дипломати.
Към тях ще се присъединят ръководители на технологични компании и стартъпи, представители на неправителствени организации и университети, както и журналисти и блогъри.
Целта на форума е да създаде пространство за обсъждане на глобалните дигитални тенденции и предизвикателства и за търсене на съвместни решения в областта на технологиите.
Около 40 сесии в деловата програма
Програмата на II Глобален дигитален форум ще включва около 40 тематични сесии.
Сред основните направления ще бъдат дигиталната трансформация, креативната икономика и развитието на технологиите за изкуствен интелект.
Предвидени са също семинари и майсторски класове, предназначени за блогъри и журналисти, специализирани в информационните технологии.
Русия ще представи разработки от своя IT сектор
По време на събитието гостите ще могат да се запознаят и с разработки на руския IT сектор. Те ще бъдат представени на специални изложбени щандове, организирани в партньорство с конференцията „Дигитални решения“.
Предвижда се в рамките на форума руски и чуждестранни компании да подпишат и споразумения за сътрудничество в различни технологични направления.
Дигиталният суверенитет сред дискутираните теми
Организаторите поставят сред акцентите и въпросите за дигиталния суверенитет и разработването на независими технологични решения.
В предоставената информация темата е представена в контекста на критики към западните държави за цензура и т.нар. „неоколониални действия“. Това е позиция и политическа интерпретация на организаторите, а не неутрално установен факт.
Форумът ще търси диалог и с представители на държавите, които руската страна определя като част от т.нар. „Световно мнозинство“, както и с участници от различни регионални и международни пазари.
Второ издание след форума в Нижни Новгород
Първият Глобален дигитален форум се проведе през юни 2025 г. в Нижни Новгород. Според организаторите дебютното издание е предизвикало значителен интерес сред международните участници и експертните среди.
Сега Москва се подготвя за второто издание, което има амбицията да разшири международното участие и да постави на една маса представители на държавната власт, бизнеса, науката, медиите и технологичната индустрия.
II Глобален дигитален форум ще се проведе от 8 до 10 октомври 2026 г. в комплекс „Мечта“ в Парк Горки в Москва.