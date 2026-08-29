Около 750 международни участници се очакват на събитието през октомври, а изкуственият интелект, дигиталната трансформация и технологичният суверенитет ще бъдат сред водещите теми

От 8 до 10 октомври 2026 г. Москва ще бъде домакин на II Глобален дигитален форум – международна платформа за дискусии за бъдещето на технологиите, дигиталната трансформация и предизвикателствата пред развитието на цифровата икономика. Събитието ще се проведе в комплекс „Мечта“ в Парк Горки.

Според представената от организаторите информация се очаква форумът да привлече около 750 чуждестранни експерти от повече от 100 държави.

От министри до технологични компании и стартъпи

Сред очакваните участници са представители на международни организации, министри и заместник-министри, отговарящи за цифровото развитие, съветници на държавни глави по технологичните въпроси и дипломати.

Към тях ще се присъединят ръководители на технологични компании и стартъпи, представители на неправителствени организации и университети, както и журналисти и блогъри.

Целта на форума е да създаде пространство за обсъждане на глобалните дигитални тенденции и предизвикателства и за търсене на съвместни решения в областта на технологиите.

Около 40 сесии в деловата програма

Програмата на II Глобален дигитален форум ще включва около 40 тематични сесии.

Сред основните направления ще бъдат дигиталната трансформация, креативната икономика и развитието на технологиите за изкуствен интелект.

Предвидени са също семинари и майсторски класове, предназначени за блогъри и журналисти, специализирани в информационните технологии.

Русия ще представи разработки от своя IT сектор

По време на събитието гостите ще могат да се запознаят и с разработки на руския IT сектор. Те ще бъдат представени на специални изложбени щандове, организирани в партньорство с конференцията „Дигитални решения“.

Предвижда се в рамките на форума руски и чуждестранни компании да подпишат и споразумения за сътрудничество в различни технологични направления.

Дигиталният суверенитет сред дискутираните теми

Организаторите поставят сред акцентите и въпросите за дигиталния суверенитет и разработването на независими технологични решения.

В предоставената информация темата е представена в контекста на критики към западните държави за цензура и т.нар. „неоколониални действия“. Това е позиция и политическа интерпретация на организаторите, а не неутрално установен факт.

Форумът ще търси диалог и с представители на държавите, които руската страна определя като част от т.нар. „Световно мнозинство“, както и с участници от различни регионални и международни пазари.

Второ издание след форума в Нижни Новгород

Първият Глобален дигитален форум се проведе през юни 2025 г. в Нижни Новгород. Според организаторите дебютното издание е предизвикало значителен интерес сред международните участници и експертните среди.

Сега Москва се подготвя за второто издание, което има амбицията да разшири международното участие и да постави на една маса представители на държавната власт, бизнеса, науката, медиите и технологичната индустрия.

II Глобален дигитален форум ще се проведе от 8 до 10 октомври 2026 г. в комплекс „Мечта“ в Парк Горки в Москва.