Московски ученици с медали от Международната екологична олимпиада

Руският отбор завоюва общо пет отличия и за трета поредна година спечели златото в отборното състезание

Ученици от Москва постигнаха силно представяне на Международната екологична олимпиада, проведена във федералната територия „Сириус“ в Русия.

Русия беше представена от петима участници, като четирима от тях са ученици от московски образователни институции.

Злато, сребро и два бронзови медала за московските ученици

Най-високото индивидуално отличие сред представителите на Москва спечели Таисия Третякова, ученичка в 11. клас на лицея „Второ училище“ на името на В. Ф. Овчинников. Тя завоюва златен медал.

Анна Глазкова, ученичка в 11. клас на училище №1518, спечели сребърно отличие.

С бронзови медали се завърнаха още две московски ученички – Елима Афзалшева, която е в 11. клас на лицея към Висшата школа по икономика, и Зия Галиева, ученичка в 10. клас на Центъра за педагогическо майсторство.

Пет медала за руския отбор

Общо представителите на Русия завоюваха един златен, два сребърни и два бронзови медала в индивидуалното състезание.

Страната спечели и златното отличие в отборната надпревара за трета поредна година.

Успехът поставя младите участници сред отличените в международното състезание и е поредно признание за подготовката им в областта на екологията и природните науки.