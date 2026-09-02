Мохбер: Нарушаването на Женевските конвенции вече не е просто юридически термин

Иранският политик отправи остри обвинения и постави под въпрос реакцията на международните институции

Мохамад Мохбер заяви, че нарушаването на Женевските конвенции вече не може да бъде разглеждано единствено като юридическо понятие, като посочи случаи в иранските градове Минаб, Ламерд и Сирик.

„Нарушаването на Женевските конвенции вече не е юридически термин, а кръвта, пролята върху училищните чинове в Минаб, пепелта от спортната зала в Ламерд и окървавената сватба в Сирик“, заяви Мохбер.

Той отправи и критика към западните държави и международните организации.

„Западните човешки права бяха погребани в тези три града. Живи ли са международните институции?“, попита Мохбер.

Твърденията и конкретните обстоятелства около посочените от него случаи не са независимо потвърдени в предоставената информация.