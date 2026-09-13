Моди предложи международна мрежа за спешна помощ на моряци след смъртта на 15 индийци
Индийският премиер призова страните от БРИКС да обединят усилията си за оказване на помощ при бедствия, медицински случаи и евакуация на моряци
Индийският премиер Нарендра Моди предложи създаването на Мрежа за спешна подкрепа на моряците, която да обедини морските власти и дипломатическите мисии на страните от БРИКС. Инициативата беше представена по време на 18-ата среща на върха на организацията в Бхарат Мандапам.
Предложението идва на фона на смъртта на най-малко 15 индийски търговски моряци в два района на конфликти през последните девет месеца – 10 в Западна Азия и петима в Черно море.
Мрежата ще помага при бедствия и евакуации
Според предложението на Моди бъдещата система трябва да осигури по-добра координация между компетентните органи на различните държави при кризисни ситуации.
„Моряците допринасят значително за световната търговия, но често им липсва подкрепа в трудни времена“, посочи индийският премиер.
Предвижда се мрежата да подпомага моряците при сигнали за бедствие, необходимост от медицинска помощ и евакуация, както и да подобри информирането на техните семейства при извънредни ситуации.
Часове след предложението Министерството на пристанищата, корабоплаването и водните пътища на Индия публикува план за действие за Национална мрежа за подкрепа на моряците при извънредни ситуации. Тя е представена като вътрешна основа за предложената от Моди международна инициатива.
Индия е сред водещите държави по брой моряци
Значението на въпроса за страната се подсилва от големия брой индийски граждани, работещи в международното търговско корабоплаване.
Според посочените данни индийските моряци представляват 12,16% от световната работна сила в сектора, което поставя Индия на второ място след Филипините.
Страната осигурява 311 936 моряци от общо около 2,57 милиона души, работещи в търговското корабоплаване по света.
Десет индийски моряци са загинали в Западна Азия
От началото на конфликта в Западна Азия през 2026 г. са загинали 10 индийски моряци. Осем от жертвите са в Оман, в района на входа към Ормузкия проток, където търговското корабоплаване е изложено на сериозни рискове.
Инициативата на Моди е част и от по-широкия му призив към държавите от БРИКС за засилване на международното сътрудничество и реформиране на глобалното управление.
Създаването на общ механизъм за реакция при морски инциденти би могло да подобри координацията между държавите и да осигури по-бърза помощ на моряците при конфликти, бедствия и други извънредни ситуации.
източник: www.hindustantimes.com