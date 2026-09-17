Китай отдава голямо значение на икономическото и търговското сътрудничество със страните от БРИКС и активно ще насърчава постигането на повече практически резултати в рамките на това обединение, заяви в четвъртък говорителят на Министерството на търговията Хъ Ядун.

По време на редовен брифинг в Пекин Хъ отбеляза, че до момента в рамките на БРИКС са проведени 16 срещи на министрите на търговията и са приети над 60 заключителни документа по въпроси като улесняване на търговията и инвестициите, подкрепа за многостранната търговска система, сътрудничество в областта на стандартите, веригите за доставки, цифровата икономика и зеленото развитие.

Китай ще поеме председателството на БРИКС през 2027 г. и ще бъде домакин на 19-ата среща на върха на организацията.

Говорителят заяви, че министерството му ще положи усилия за подготовката на съответните събития с цел насърчаване на по-нататъшното сътрудничество.

„Министерството на търговията активно ще се подготвя за икономическите и търговските събития през следващата година и ще организира Форума на БРИКС за търговия с услуги, за да създаде нови двигатели на икономическото и търговското сътрудничество. Министерството ще засили ролята на Китайския център за сътрудничество в развитието на специални икономически зони в страните от БРИКС и ще се стреми към постигане на повече практически резултати в области като цифровата икономика, изкуствения интелект и зеленото развитие, като помага на „разширения БРИКС“ да постигне по-голям напредък“, каза Хъ.

БРИКС първоначално е създадена от Бразилия, Русия, Индия и Китай през 2006 г., а по-късно към тях се присъединява Южна Африка. Оттогава блокът се е разраснал до 11 държави членки и 10 държави партньори, превръщайки се във важна сила за изграждането на многополюсен свят и утвърждаването на по-голяма демокрация в международните отношения.

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Източник: CCTVPlus