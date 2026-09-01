МИМОП към ТПП на Русия поздрави своите възпитаници и слушатели с Деня на знанието

От института подчертаха значението на съвременното образование и ученето през целия живот

Международният институт по мениджмънт към Търговско-промишлената палата на Руската федерация (МИМОП ТПП РФ) отправи поздравление към своите възпитаници, настоящи и бъдещи слушатели по повод Деня на знанието – 1 септември.

В посланието си екипът на института поставя акцент върху ролята на образованието за личното и професионалното развитие и върху необходимостта човек непрекъснато да усвоява нови знания.

„Всеки път, когато научавате нещо ново, вие създавате бъдещето – своето, на близките си и на своята страна“, се посочва в поздравлението.

От МИМОП отбелязват още, че подкрепят образованието в неговите разнообразни съвременни формати и насърчават стремежа към непрекъснато развитие.

„Нека интересът към знанието винаги бъде с вас!“, пожелава екипът на института по повод празника.