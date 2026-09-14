Михаил Федоренко: В епохата на големи промени би било грешка да мислим единствено за оцеляване
Експертът говори за съвременните инструменти за управление, лидерство и изграждане на устойчиви екипи в условията на бързи технологични промени
Светът отново преживява цивилизационен поврат и в подобен момент би било грешка обществото и бизнесът да се съсредоточат единствено върху оцеляването. Това заяви кандидатът на икономическите науки, методолог и консултант Михаил Федоренко.
Той изнесе лекция пред опитни ръководители от системата на търговско-промишлените палати в рамките на интензивната програма „Лидерите на ТПП: рестарт“.
Темата на лекцията беше „Съвременни инструменти за управление, лидерство, изграждане на екипи и устойчиви системи. Как да не изгубим себе си в променящия се свят?“.
Федоренко започна изложението си с поглед към руската и световната история, чрез който очерта възможните нови посоки за развитие на обществото и бизнеса.
Етиката и бизнесът в епохата на изкуствения интелект
Специално внимание беше отделено на ролята на етичните принципи в бизнеса на фона на бързото развитие на изкуствения интелект.
Ректорът на МИМОП Анна Палагина обсъди с Михаил Федоренко тезата му за значението на етиката за бизнеса в новата технологична епоха.
„В етиката има пари“, заяви Федоренко, подчертавайки убеждението си, че спазването на етични принципи може да има не само морална, но и практическа стойност за бизнеса.
Лекцията беше част от програмата „Лидерите на ТПП: рестарт“, насочена към съвременните модели на управление, развитието на лидерски умения и създаването на устойчиви организации в условията на непрекъснати промени.