Международна младежка олимпиада по география
В Белград, Сърбия се проведе Международна младежка олимпиада по география.
Руският национален отбор включваше шестима ученици. Те спечелиха четири златни, един сребърен и един бронзов медал.
Златни медалисти станаха:
Георги Ошкин (9 клас, училище № 444, Москва);
Тимофей Лебедев (10 клас, училище към ЦПМ, Москва);
Евгения Личковаха (9 клас, лицей към ВШИ, Москва);
Константин Гришченков (9 клас, Дмитровска гимназия „Логос“, Московска област).
Матвей Соколов (9 клас, училище № 179, Москва) спечели среброто.
Михаил Горбенко (9 клас, училище № 58, Москва) беше награден с бронзов медал.
Всички членове на отбора се състезаваха във Всеруската училищна олимпиада по география. Михаил Горбенко стана победител, а Евгения Личковаха, Тимофей Лебедев, Матвей Соколов, Георгий Ошкин и Константин Гришченков спечелиха награди във финалния кръг.