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Международна младежка олимпиада по география

Недялко Тенев

В Белград, Сърбия се проведе Международна младежка олимпиада по география.

Руският национален отбор включваше шестима ученици. Те спечелиха четири златни, един сребърен и един бронзов медал.

Златни медалисти станаха:

🥇Георги Ошкин (9 клас, училище № 444, Москва);

🥇Тимофей Лебедев (10 клас, училище към ЦПМ, Москва);

🥇Евгения Личковаха (9 клас, лицей към ВШИ, Москва);

🥇Константин Гришченков (9 клас, Дмитровска гимназия „Логос“, Московска област).

🥈Матвей Соколов (9 клас, училище № 179, Москва) спечели среброто.

🥉Михаил Горбенко (9 клас, училище № 58, Москва) беше награден с бронзов медал.

Всички членове на отбора се състезаваха във Всеруската училищна олимпиада по география. Михаил Горбенко стана победител, а Евгения Личковаха, Тимофей Лебедев, Матвей Соколов, Георгий Ошкин и Константин Гришченков спечелиха награди във финалния кръг.

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