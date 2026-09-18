Международен общински форум ще събере представители на властта, бизнеса и експертните среди в Москва

Събитието ще се проведе на 23 и 24 ноември, а основната му тема е устойчивата трансформация на градовете

Международният общински форум ще се проведе на 23 и 24 ноември 2026 г. в Националния център „Россия“ в Москва. Организатор е Фонд „Росконгресс“ с подкрепата на руското правителство, а генерален партньор е правителството на Москва.

Основната тема на тазгодишното издание е „Устойчива трансформация на градовете: отговор на глобалните предизвикателства“. Според представената от организаторите програма дискусиите ще бъдат разпределени в пет направления – икономика и иновации, устойчиво развитие на общините, международни отношения, кадри и младежки инициативи.

Във форума са поканени представители на руските федерални и местни власти, бизнеса, инвестиционните среди, обществени и политически организации, както и международни делегации. Сред основните теми ще бъдат привличането на инвестиции, цифровизацията на административните услуги, новите модели за финансиране на градовете и участието на гражданите и бизнеса в развитието на градската среда.

Отделен акцент ще бъде поставен върху развитието на инфраструктурата при съхраняване на културното и историческото наследство, екологичните въпроси и перспективите пред градовете след 2030 г. В международния блок се предвиждат дискусии за сътрудничеството между градове и общини от различни държави.

Програмата включва и разговори за подготовката на млади специалисти и взаимодействието с университетите. Според организаторите целта е обмен на практически опит и обсъждане на подходи, които могат да бъдат прилагани от местните власти.

Руският министър на икономическото развитие Максим Решетников посочва, че форумът ще бъде възможност за обсъждане на инвестиционни проекти, инфраструктурата, работните места и развитието на градската среда. Съветникът на руския президент Антон Кобяков определя събитието като платформа за международен обмен и обсъждане на дългосрочни подходи към местното управление. Това са позиции, заявени от руските организатори и официални представители.

Официален сайт на Международния общински форум