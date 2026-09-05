MBZUH представя модел на ОАЕ за толерантност, съвместно съществуване и междурелигиозен диалог на срещата на върха в Ню Йорк

Хуманитарният университет „Мохамед бин Зайед“ (MBZUH) подчерта опита на ОАЕ в насърчаването на толерантността, съвместното съществуване и междурелигиозния диалог по време на срещата на върха „Един свят: Едно човечество“ в Ню Йорк.

Срещата на върха събра 250 религиозни лидери от около 30 държави, за да обсъдят начини за справяне с омразата, насилието и разделението, за укрепване на междурелигиозния диалог и насърчаване на споделените човешки ценности.

Халифа Мубарак Ал Дахери, канцлер на MBZUH, заяви, че ОАЕ са превърнали религиозното и културното многообразие в споделен цивилизационен актив, който насърчава разбирателството, взаимното уважение и социалното сближаване.

„Може да идваме от различни страни, култури и религии, но днес се събираме като едно човешко семейство. Нашата споделена човечност е преди всичко останало“, каза той.

Ал Дахери подчерта, че религиозните лидери имат отговорност не само да призовават за мир, но и да помагат за изграждането му, като се противодейства на речта на омразата, екстремизма и нетолерантността и укрепва ценностите, които защитават човешкото достойнство.

Той добави, че религиите могат да служат като сила за разбирателство и мир, когато техните учения се отразяват чрез милост, справедливост и състрадание.

В края на срещата на върха участниците призоваха за по-голяма координация между религиозните лидери за противодействие на омразата и насилието, укрепване на доверието между общностите, разширяване на сътрудничеството по хуманитарни въпроси и справяне с предизвикателствата, свързани с технологиите и изкуствения интелект, по начини, които подкрепят мира и съвместното съществуване.

MBZUH заяви, че участието му отразява мисията му да насърчава просветен религиозен дискурс, диалог между религиите и културите и по-добро разбиране на споделените човешки ценности.

източник: www.wam.ae/