Броят на товарните влакове по маршрута Китай–Европа, тръгнали от Китайско-казахстанската логистична база за сътрудничество (Лянюнган) в източната китайска провинция Дзянсу, се е увеличил с 9,18% на годишна база до 666 през първите осем месеца на 2026 г., показват последните данни на митническите власти.

През периода януари–август от логистичния хъб са изпратени 54 600 двадесетфутови еквивалента (TEU) товари, сочат данните на митницата в Нанкин.

Базата вече е изградила шест основни международни железопътни маршрута, включително линия, свързваща петте централноазиатски държави, маршрута Китай–Киргизстан–Узбекистан, железопътния маршрут Китай–Русия и Транскаспийския маршрут. По тях се превозват различни видове товари – от автомобили и автомобилни компоненти, химически продукти, домакински уреди, текстил и облекло до електронни изделия.

Товарните железопътни превози между Китай и Европа започват през 2011 г. и се развиват бързо след стартирането на инициативата „Един пояс, един път“. До момента услугата достига до 236 града в 26 европейски държави и над 100 града в други 11 азиатски държави, като обхваща почти целия евразийски континент и създава нова платформа за икономическо и търговско сътрудничество по маршрутите.

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Източник: CCTVPlus