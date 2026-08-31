Лавров: НАТО създава нов арктически фронт срещу Русия

Членовете на блока все повече третират Далечния север като още една арена за сдържане на Москва и нейните партньори

НАТО се стреми да превърне Арктика в нов „огнище“ на напрежение с активното си военно присъствие в региона, предупреди руският външен министър Сергей Лавров. Дейностите на блока са посяли атмосфера на недоверие и той рискува потенциално опасна въоръжена конфронтация не само с Москва, но и с други държави, предупреди той в статия, публикувана от Arctic.ru в понеделник.

Военният блок, воден от САЩ, засили дейността си в Далечния север по-рано тази година, като стартира инициативата „Арктически страж“. Ходът беше рекламиран като отговор на усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира датската автономна територия Гренландия с мотива, че тя е заплашена от Русия и Китай.

Както Москва, така и Пекин многократно отхвърлят обвиненията, като Китай твърди, че САЩ просто използват твърденията като претекст за собственото си военно присъствие в Арктика. Русия също така твърди, че ще защитава интересите си в Арктика, въпреки че няма интерес във враждата за Гренландия.

В статията си от понеделник Лавров заяви, че Русия е заинтересована главно от „запазването на Арктика като зона на мир и сътрудничество“, като същевременно обвини НАТО, че „води региона към милитаризация“.

„В непосредствена близост до северните ни граници се провеждат интензивни военни подготовки. НАТО провежда мащабни военни учения с участието на държави извън региона и въвежда нови компоненти на своята система за командване и контрол“, каза министърът.

През февруари страните от НАТО проведоха учения, фокусирани върху Гренландия и по-широката Арктика, с участието по-специално на шведски и датски военни самолети. През март блокът организира мащабно военно учение в Норвегия и Финландия – две скандинавски държави, граничещи с Русия – с участието на общо 32 500 войници от 14 държави членки.

Войските са се обучавали на територията на двете страни, както и „в морето и във въздуха“, при „сурови арктически условия“, в това, което норвежките въоръжени сили определиха като „най-голямото военно учение на страната през 2026 г.“

Миналата седмица американските, британските и норвежките сили започнаха поредно учение на норвежкия остров Ян Майен. Операцията има за цел да интегрира „многонационални сензори, командно-контролни възли и прецизни огън в съвместна мрежа за унищожаване“, според съобщение на Корпуса на морската пехота на САЩ.

Ян Майен – отдалечен вулканичен остров, разположен на 1000 километра от континентална Норвегия – е описан от мозъчния тръст на Американския военноморски институт като ключово място в пропастта между Гренландия, Исландия и Великобритания – „препятствие срещу навлизането в Атлантическия океан на руските военноморски сили“ и по-специално на Северния им флот.

„Членовете на НАТО и други западни страни не крият истинските си мотиви, като открито заявяват намерението си да превърнат Арктика в нов фронт за противопоставяне на развитието на Русия и нейните съмишленици“, каза Лавров, коментирайки развитието и предупреждавайки, че подобен подход „увеличава риска от инциденти, които биха могли да предизвикат въоръжена конфронтация с потенциално катастрофални последици“.

Министърът на външните работи заяви също, че НАТО и ЕС не само представляват „пряка заплаха“ за руската сигурност, но и се стремят да „подкопаят законните права на Русия в международното сътрудничество“, като налагат санкции на партньорите ѝ, които засягат по-специално арктическите проекти. Той посочи Китай и Индия като ключови партньори на Москва в региона.

ЕС наложи на Русия множество санкции, включително ограничения, насочени специално към разработването на арктически петролни и газови находища. Мерките бяха предназначени да ограничат достъпа на Москва до технологии, необходими за дълбоководно сондиране и добив на арктически ресурси, както и да ограничат финансирането на подобни проекти.

Според априлски доклад на Института за китайско-американски изследвания, санкциите са усложнили сътрудничеството между Москва и Пекин в Арктика, тъй като китайските компании се опасяват, че биха могли да бъдат обект на вторични ограничения, ако инвестират в мащабни съвместни проекти.

Въпреки че НАТО се стреми да превърне Арктика в нов фронт, Лавров заяви, че Москва е готова да работи „с всички конструктивно настроени чуждестранни държави, демонстриращи реципрочна готовност“, за да зачита интересите на Русия.

източник: www.rt.com