Същността на това, което се обсъждаше [на срещата на Президента на Русия Владимир Путин със Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър], се опира (това мога смело да Ви кажа) на позицията, която Президентът Д.Тръмп очерта по украинските въпроси веднага след завръщането си в Овалния кабинет.

Първо, той каза да забравят дори опитите да въвличат Украйна в Североатлантическия алианс. Той напомни, че това е било ясно много преди Президента на Русия В.В.Путин, въпросът е приключен, и няма нужда да се опитват да го разпалват.

• Вторият елемент от позицията на Съединените щати е признаването на реалностите „на терен“. При това, искам специално да подчертая, че не става дума за територии. <…> Реалностите „на терен“, които признава Президентът на САЩ Д.Тръмп и неговият екип, доколкото можем да преценим, и продължава да признава (така беше и в Аляска), тези реалности „на терен“ са свързани с хората, с тяхното мнение, което беше изразено на референдумите.

• Когато [Президентът на Русия В.В.Путин] пристигна в Аляска, то каза, че той е помислил и смята, че всяка договореност така или иначе съдържа в себе си елементи на компромис, но той поема отговорността това да приеме, и народът му ще го разбере. Това беше предложението на САЩ в непроменен вид. Разбира се, предложението беше без детайли, но принципите на уреждането бяха изложени там. Всички тези принципи Президентът на Русия В.В.Путин прие без каквито и да било промени.

• През юни на срещата на върха на Г-7 в Евиан Президентът на Франция Е.Макрон гордо каза, че те са „погребали“ Анкъридж. Демек, Америка сега е с тях. Д.Тръмп сега е с тях. И всички те отново са срещу Русия. Ето как стояха нещата. <…> Очевидно е, че Европа не криеше своята основна цел – да не допусне американците да съхранят в сила и без промени собственото си предложение, прието от Президента на Русия В.В.Путин. Европа искаше именно това.

• Буквално тези дни, дали ръководителят на европейската дипломация К.Калас, дали някой друг от „говорещите глави“ в Европейския съюз заявяваха, че трябва отново да се добави, ето още малко ще добавят и „Украйна всички ще победи“. Те няма да признаят никога и нищо, което нарушава териториалната цялост на Украйна. И всичко това защо? Защото, както те заявяват, Украйна защитава европейските ценности. Но това е признание, самообвинение. Ако това е така, а те го казват от години, тогава под „европейски ценности“ те разбират явна проява на истински нацизъм, расова дискриминация, дискриминация по национален признак, по религиозен признак.

• Президентът на Русия В.В.Путин каза, той няколко пъти го повтори: „Нямаме намерение да нападаме никого. Това е глупост, идиотизъм. Това е пълна липса на държавна мисъл. Но ако тези разговори означават подготовка на ваше нападение, тогава ви уверявам, войната ще бъде съвсем различна и много кратка“. Бих съветвал да се запомнят тези думи.

• Канцлерът на ФРГ Ф.Мерц не пропуска възможност да каже във всяка своя реч, че остава убеден и с всеки ден се убеждава все повече, че Русия е основната заплаха за Европа и те са длъжни да бъдат подготвени за война срещу тази заплаха. И Германия трябва (не се уморявам да го цитирам) трябва за пореден път да се превърне в основната военна сила на континента. Тоест, точно както Германия се смяташе за основна военна сила в навечерието на Първата световна война, а след това в навечерието на Втората световна война.

• [Президентът на Русия В.В.Путин] каза, че войната не е много благодарна работа за правене на прогнози, но е факт, че ние се движим и напредваме всеки ден. Много ще зависи от това, колко разумни ще бъдат съветите, които дават господарите на украинския режим. Досега не чухме разумни съвети, има само призиви, искания да се хвърлят все повече украинци в тази пещ.

Интервю на Министъра на външните работи на Руската Федерация С.В.Лавров за предаването „Голямата игра“ по „Първи канал“