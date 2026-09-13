Културният и туристическият туризъм стимулира лятното потребление в Китай

По-малките населени места привличат все повече посетители с културно наследство, образователни програми и възможности за бягство от летните горещини

Разнообразните културни и туристически предложения в Китай се превръщат във важен двигател на потреблението през летния сезон. Все повече туристи се насочват към по-малки градове и населени места, където търсят комбинация от култура, природа, местна кухня и автентични преживявания.

Сред предпочитаните занимания са посещенията на музеи и исторически обекти, запознаването с нематериалното културно наследство и традиционната архитектура, както и колоезденето, пешеходните преходи и образователният туризъм.

Нови възможности за по-малките населени места

Китайското Министерство на търговията и още осем ведомства предвиждат допълнителни мерки за стимулиране на потреблението в по-малките населени места. Сред тях е развитието на туристически предложения, които съчетават култура, здраве и благополучие, селско стопанство, фолклор и историческо наследство.

Насърчава се и сътрудничеството между съседни райони за създаване на общи туристически маршрути.

Пример за нарастващия интерес е старинният град Дзиеншуй в провинция Юннан, който само през юли е посрещнал 68 000 туристи. Сред атракциите са образователни програми за традиционното производство на лилава керамика, нощни пазари и инициативи, свързани с нематериалното културно наследство.

Туристите търсят прохлада и нови преживявания

Особено популярни през лятото са пътуванията до по-прохладни райони. От юли насам интересът към образователните програми в музеите е нараснал с над 70% на годишна база, а търсенията за водни развлечения като рафтинг и спускане по реки са се увеличили многократно спрямо предходния месец.

В провинция Гуейджоу прохладният климат, зелените планини и природните забележителности привличат множество посетители и стимулират местния туристически сектор.

В Лоян също се работи за по-тясно свързване на културата и туризма. Историческите квартали, музеите и културните обекти предлагат нови инициативи, чрез които богатото наследство на града става по-достъпно за посетителите.

Според директора на Китайския институт за изследване на туризма Дай Бин туристическото потребление постепенно се разширява към по-малките населени места. Същевременно се променят и предпочитанията на пътуващите – те вече търсят не само красиви гледки, а автентични преживявания, добър начин на живот и емоционална стойност.

Тази тенденция превръща културата и туризма във все по-значим фактор за местното потребление и показател за жизнеността на китайската икономика.