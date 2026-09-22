Поляците усещат поскъпването на горивата, след като правителството премахна тавана на цените и данъчните облекчения за горивата от 1 септември, позволявайки на цените да се върнат към пазарните нива в момент, когато геополитическите сътресения тласкат нагоре цените на суровия петрол на световните пазари.

Цените се покачват постепенно след края на схемата за „евтино гориво“. Жителите казват, че поскъпването се отразява на ежедневието и навиците им за придвижване.

„Цените се повишават все повече през последните няколко седмици, така че трябва да работим повече и по-усилено, за да можем да си го позволим. В днешно време всичко поскъпва – храната, жилищата. Обикновено карам велосипед, защото е твърде скъпо да използвам автомобил“, каза Агнешка, жителка на Полша.

Тъй като по-високите цени на горивата водят до увеличаване на транспортните разходи и на общите разходи за живот, полското правителство обмисля нови мерки за ограничаване на поскъпването.

Икономисти обаче предупреждават, че възможностите на вътрешната политика да влияе върху глобалните сътресения в предлагането са ограничени и че основният приоритет сега трябва да бъде ограничаването на пренасянето на по-високите цени на горивата върху цените на други стоки.

„На първо място, в света в момента има две войни. Едната е войната в Украйна, а втората – войната в Иран. И двете имат огромно влияние върху цената на петрола. Смятам, че тези два фактора имат по-голямо влияние от всички останали. В най-лошия сценарий ще трябва да приемем цени на петрола, подобни на тези в Италия, например, в Европа“, каза полският икономист Блажей Подгорски.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus