Пристанище Фунин в югозападната китайска провинция Юнан – ключов модерен пристанищен обект, проектиран да работи съвместно с открития в сряда канал Пинлу – навлезе във финалния етап на строителството.

След въвеждането му в експлоатация ще бъде открита изцяло нова водна връзка, осигуряваща директен достъп до морето.

Изграден на стойност 72,7 млрд. юана (около 10,75 млрд. щатски долара), 134,2-километровият канал Пинлу свързва Наннин – столицата на Гуанси-джуанския автономен район в Южен Китай – с Бейбукия залив, който е най-близкият морски излаз за голяма част от Югозападен Китай.

Каналът преминава по Новия международен сухопътно-морски търговски коридор – стратегически транспортен маршрут, свързващ вътрешните райони на Китай с АСЕАН и други световни пазари.

Пристанище Фунин ще разполага с 19 товарни корабни места за плавателни съдове с товароподемност до 1000 тона и две места за пътнически кораби. Основната част от строителството на първата фаза, включваща едно пътническо и три товарни корабни места, вече е завършена.

В момента усилено се извършват дейностите от финалния етап, включително полагане на пътна настилка, монтаж и тестване на оборудването и свързване към външната електропреносна мрежа.

Очаква се проектът да бъде завършен до края на октомври и да премине окончателната приемателна инспекция до края на годината.

„След като влезе в експлоатация, пристанище Фунин, от една страна, ще доближи Юнан до морето, а от друга – ще промени модела на товарните превози в провинцията, тъй като ще предложи нова възможност за дългосрочен, високотонажен и икономичен транспорт. Очаква се то да се превърне и във важен логистичен пристанищен център, свързващ Юнан с района на Големия залив Гуандун–Хонконг–Макао и икономическия пояс около залива Бейбу, като същевременно укрепи връзките между Китай и страните от АСЕАН“, заяви Хъ Юншън, президент на YCIC Funing Port Investment and Construction Co., Ltd.

В момента стоките от Юнан, предназначени за чуждестранни пазари, трябва да тръгнат от пристанище Шуейфу, да преминат по река Дзинша, а след това по река Яндзъ, като изминават приблизително 2800 километра.

След завършването и въвеждането в експлоатация на пристанище Фунин Юнан ще получи нови водни маршрути до морето – единият през река Джудзян с дължина около 1300 километра, а другият на юг през канала Пинлу до пристанище Цинджоу, с дължина малко над 700 километра.

Очевидно е, че пристанище Фунин има значително предимство по отношение на разстоянието. Благодарение на големия си товарен капацитет и ниските разходи водният транспорт е особено подходящ за превоз на насипни товари.

Очаква се алуминиевата индустрия в Юнан да се възползва от канала Пинлу.

„Например алуминиевите продукти от индустриалния парк Фунин ще достигат по-бързо до страните от Югоизточна Азия и държавите от АСЕАН през пристанище Фунин. Освен това специализираните продукти от страните от Югоизточна Азия също ще могат да навлизат по-лесно на китайския пазар чрез този канал“, заяви Ду Юсян, заместник-директор на административния комитет на индустриалния парк Фунин в Юнан.

В бъдеще пристанище Фунин ще бъде свързано и с железопътната мрежа, което ще позволи безпроблемното интегриране на автомобилния, железопътния и водния транспорт.

Каналът Пинлу запълва важна липса във водния достъп на Юнан до морето, като допълнително подчертава стратегическото положение на провинцията като врата и регионален център, свързващ Южна и Югоизточна Азия.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus