Китайското кино разширява глобалното си присъствие с по-качествени продукции

Китайските филми, произведени в страната, постепенно разширяват присъствието си на международните пазари през тази година. Експерти посочват, че повишаването на качеството на продукциите, подобряването на рекламните стратегии и по-голямото разнообразие от културно съдържание помагат на китайските филми да се свързват по-успешно с международната публика.

Китай се очаква да приключи в понеделник тримесечния летен киносезон, след като той привлече рекорден брой зрители – близо 340 милиона. Все по-голямото международно влияние на китайските продукции обаче също привлича внимание.

Само през първата половина на годината над 20 китайски филма бяха разпространени на международни пазари.

Спортната комедия „Kung Fu Soccer“, която разказва за пътя на женски футболен отбор, беше представена в Сингапур, Индонезия, Малайзия и Бруней, като досега е реализирала над 16,5 млн. юана (близо 2,5 млн. щатски долара) приходи от кинопрожекции в чужбина.

Анимационната фентъзи комедия „All Wishes Come True“ – история за порастването, основана на древен китайски фолклор – се разпространява на пазари като Австралия, Нова Зеландия, Северна Америка, Великобритания, Ирландия и Нидерландия от август.

Междувременно един от най-големите хитове е „Dear You“ – нискобюджетен филм на регионален диалект, който разказва емоционална история за китайската диаспора. Той е реализирал над 100 млн. юана приходи на международните пазари. Само в Сингапур филмът е донесъл над 20 млн. юана, превръщайки се в най-касовия китайскоезичен филм в страната през 2026 г.

Според анализатори от индустрията освен историите, които намират отклик сред китайскоговорящата публика по света, по-голямото жанрово разнообразие, предлагано от китайските филмови компании, също е причина за нарастващата популярност на тези продукции на международните пазари.

„Това е и вид култура, която е успяла да се разпространи и да създаде китайски общности по целия свят. Затова смятам, че китайската култура е един от основните фактори, които привличат публиката. Само през това лято видяхме как различни жанрове намират отклик сред зрителите. „Kung Fu Soccer“ например предлага по-спортен и комедиен поглед. Имаме анимационен филм като „All Wishes Come True“ и, разбира се, романтичния „Dear You“. Да има по нещо за всеки е от ключово значение. А китайската филмова индустрия успява да постигне това чрез разнообразни жанрове“, заяви Даниел Лория, старши вицепрезидент по стратегията за съдържанието в Boxoffice Pro, американско списание за филмовата индустрия.

Все повече китайски филми вече се пускат почти едновременно в кината в Китай и на международните пазари, като локализирани версии на различни езици се адаптират към особеностите на съответните пазари.

Представители на индустрията посочват също по-ефективните маркетингови кампании, при които заглавията, плакатите и рекламните материали се превеждат и адаптират спрямо целевите пазари. Това значително увеличава международния обхват на китайските филми.

„Първо, качеството на местните филмови продукции се подобри през последните години. Второ, развитието на местните платформи – както онлайн, така и офлайн – както и на каналите за разпространение в чужбина стана по-зряло. И накрая, професионалните възможности на специалистите, занимаващи се с международна дистрибуция, също се повишават“, заяви Вен Ян, доцент в Пекинската филмова академия.

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus