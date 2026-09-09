Китайско проучване разкрива различия в начина, по който стареят мъжете и жените

При мъжете ключови промени се наблюдават между 35 и 45 години, а при жените – между 55 и 65 години

Мъжете и жените преминават през процесите на биологично стареене по различен начин, а част от ключовите промени могат да бъдат проследени чрез показатели от стандартни кръвни изследвания и профилактични прегледи. Това показват резултатите от мащабно китайско проучване, обхванало здравни данни на повече от 104 000 души на възраст между 18 и 98 години.

Изследването е проведено от учени от Китайския национален център по биоинформация към Китайската академия на науките, Института по зоология, болница „Сюену“ към Столичния медицински университет и други научни институции.

Учените са анализирали 172 здравни показателя, сред които телесно тегло, холестерол и кръвна захар, и са разработили модели за проследяване на биологичното стареене.

Мъжете и жените имат различни ключови периоди

При мъжете най-съществените промени са установени във възрастта между 35 и 45 години. През този период се ускоряват определени метаболитни изменения и се наблюдава повишаване на индекса на телесна маса, триглицеридите и холестерола.

При жените по-изразен период на промяна е отчетен между 55 и 65 години, около менопаузата. Тогава хормоналните изменения са съпроводени и с промени в нивата на мазнините и холестерола.

Според изследването с напредването на възрастта част от физиологичните различия между двата пола постепенно намаляват.

Кръвни показатели са свързани с биологичното стареене

Проучването, публикувано в научното списание Nature Aging, установява връзка между по-бързото биологично стареене и показатели като глюкоза, липиди и пикочна киселина, както и туморните маркери CEA и HE4.

При лабораторни експерименти учените са наблюдавали, че повишените нива на някои от тези вещества могат да предизвикат процеси, свързани с клетъчно стареене, в човешки клетки на кръвоносните съдове.

Това обаче не означава, че отделен повишен показател сам по себе си определя колко бързо старее конкретен човек, нито че туморните маркери следва да се използват самостоятелно като тест за биологична възраст.

Възможно ли е част от процесите да бъдат забавени?

Изследователите са открили и признаци, че някои от наблюдаваните ефекти могат да бъдат повлияни.

В лабораторни условия лекарството за диабет метформин е предпазило клетки от увреждане, предизвикано от високи нива на глюкоза. При експерименти с мишки преминаването от висококалорична към нормална диета е подобрило определени показатели, свързани със стареенето на черния дроб.

Тези резултати не означават, че метформин трябва да се приема от здрави хора с цел забавяне на стареенето. Необходими са допълнителни клинични изследвания, за да се установи доколко лабораторните наблюдения могат да бъдат приложени при хора.

Според учените данните подкрепят значението на добрия метаболитен контрол, балансираното хранене и контрола на кръвната захар за здравословното стареене. Резултатите насочват и към необходимостта възрастовите промени и превенцията да бъдат разглеждани с отчитане на различията между мъжете и жените.