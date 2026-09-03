Китайските военнослужещи отбелязват победата във Втората световна война с възпоменателни прояви

Военни подразделения в различни части на Китай проведоха възпоменателни прояви по повод 81-вата годишнина от победата във Войната на китайския народ срещу японската агресия и Световната антифашистка война, която се отбелязва в четвъртък. По време на проявите бяха почетени загиналите герои и беше потвърдена ангажираността към националната отбрана.

В навечерието на годишнината военнослужещи участваха в различни инициативи, посветени на историята на Войната на съпротивата срещу японската агресия и съхраняването на нейния дух. Целта е почитта към загиналите да се превърне в стимул за повишаване на бойната готовност и за защита на страната.

На платото Каракорум, на над 4000 метра надморска височина, военнослужещи от подразделение на военното командване в Синдзян проведоха занятие по патриотично възпитание сред заснежените планини. Те положиха клетва да укрепват решимостта си да охраняват границите и да изпълняват своите задължения с вярност и чувство за дълг.

Военнослужещите посетиха и мемориалното гробище на загиналите герои в Кандзъвар, което е най-високо разположеното гробище от този вид в страната, за да отдадат почит на загиналите и да потвърдят отново своята готовност да изпълняват възложената им мисия.

„Историята не бива да бъде забравяна, както не бива да бъдат забравяни и нашите герои. Като военнослужещи, служещи на платото в новата епоха, трябва да съхраняваме духа на Войната на съпротивата и да предаваме революционното наследство на следващите поколения. Ще запечатаме дълбоко в сърцата си клетвата: „По-добре да пролеем и последната капка кръв, отколкото да изгубим и педя от земята си“, и ще я превърнем в свои действия. Решени сме да защитаваме всеки сантиметър от територията на родината“, заяви Пей Юцюан, военнослужещ от подразделението.

Други военни подразделения също посетиха бази за патриотично образование и революционни мемориални комплекси, където исторически артефакти и разкази за героизма по време на войната помогнаха на военнослужещите да осъзнаят по-добре цената на постигнатия днес мир.

„Днешният мир и щастливият живот са постигнати с кръвта и живота на безброй революционни герои, които са се сражавали героично. Трябва да съхраняваме тяхното наследство и революционния им дух, да усъвършенстваме уменията си и да се стремим към нови постижения на своите позиции“, заяви Гуо Сичън, военнослужещ от 926-а болница на Съвместните сили за логистична поддръжка.

Военните подразделения включиха наследството от военните години и в подготовката за бойна готовност чрез различни иновативни форми, сред които представяне на исторически артефакти, проучване на исторически материали, споделяне на разкази и церемонии по подновяване на клетвата. Всички тези инициативи имат за цел да насърчат военнослужещите да се учат от високия дух на своите предшественици, които са се сражавали храбро до края.

„Като фронтово бойно подразделение трябва да включим великия дух на Войната на съпротивата във всеки аспект от подготовката си. Чрез реалистични и практически тренировки ще усъвършенстваме способностите си за водене на бой и решително ще поемем мисията да укрепваме армията в новата епоха“, заяви Ся Янхао, военнослужещ от 71-ва група армия.

Джан Дзинфън, военнослужещ от 73-та група армия, също подчерта значението на този подход:

„Ще съхраняваме непоколебимия боен дух на нашите предшественици и ще го прилагаме в ежедневната си подготовка. Ще превърнем почитта си към загиналите в непрекъснат стимул за повишаване на бойната готовност и ще изпълняваме отговорностите си с конкретни действия.“

Придружаващо видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus