Китайските логистични компании се изкачват сред най-силните световни марки

JD Logistics заема второ място по сила на бранда, а SF Express и China Post попадат сред водещите компании по стойност на марката според международна класация за 2026 г.

Китайските логистични компании затвърждават позициите си на световния пазар, показват данни от доклада „50-те най-ценни глобални логистични марки за 2026 г.“ на базираната в Лондон Brand Finance. Класацията беше публикувана на 27 август и поставя няколко китайски бранда сред световните лидери в сектора.

Сред най-силно представилите се е JD Logistics, която заема второ място в света по показателя за сила на логистичната марка.

SF Express и China Post сред най-ценните логистични брандове

Добро представяне записват и други големи китайски компании.

Според предоставените данни SF Express заема шесто място в света по стойност на марката, докато China Post се нарежда на десета позиция.

Резултатите показват засилващото се присъствие на китайските компании на международния логистичен пазар, където технологиите, скоростта на доставките и доверието на потребителите имат все по-голямо значение.

Световните логистични марки струват 216,8 млрд. долара

Докладът оценява общата стойност на водещите глобални логистични марки през 2026 г. на 216,8 млрд. долара.

Китайските логистични брандове представляват общо 30,6 млрд. долара от тази стойност. Това означава, че на тях се падат приблизително 14% от посочената обща стойност на марките в глобалната класация.

Технологиите се превръщат в конкурентно предимство

В доклада се поставя акцент и върху ролята на технологичните решения за развитието на китайските логистични компании.

Според цитирания представител на Brand Finance за Азиатско-тихоокеанския регион китайските компании успяват да превърнат технологиите, изпълнението на поетите ангажименти и корпоративната отговорност в разпознаваеми качества на своите марки.

Това според него предлага ценен пример за начина, по който логистичните компании могат да се разграничат от конкурентите си и да увеличават стойността на своите брандове.

Представянето в класацията показва и по-широка тенденция – китайският логистичен сектор все по-активно използва технологиите и мащаба на вътрешния пазар, за да изгражда марки с международна разпознаваемост.