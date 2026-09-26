Китайските електрически и хибридни коли носят ползи на целия свят

На 22 септември се проведе Световната конференция за електрически и хибридни коли 2026г. Представител на Министерство на промишлеността и информатизацията заяви, че световният пазар на електрически и хибридни коли се развива бурно, а най-новите данни показват, че делът на тези коли в глобалните продажби на автомобили вече е надхвърлил 25%.

Електрическите и хибридните коли са важен двигател за растежа на китайския автомобилен пазар, но в същото време развитието на техните пазари в регионите по света е неравномерно и пазарните различия са много очевидни. Според експерти Китай се е превърнал в ключов двигател за мащабното развитие на електрически и хибридни коли в света. През първите осем месеца на тази година производството и продажбите на електрически и хибридни коли в Китай надхвърлиха 10 милиона броя. Така Китай предостави зрял пазарен пример за прехода към електрификация на глобалната автомобилна индустрия.